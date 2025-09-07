Naabol suspenderá operaciones en el Aeropuerto de Riberalta desde el 10 de septiembre

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) informó a través de un comunicado que el Aeropuerto Capitán Av. Selin Zeitun López de Riberalta, en el departamento del Beni, suspenderá sus operaciones de aviación comercial y general desde el miércoles 10 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre de 2025.

La medida responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje, con el objetivo de precautelar la seguridad operacional y dar cumplimiento a los estándares establecidos en la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB).

Según NAABOL, las labores programadas buscan garantizar condiciones óptimas de operatividad y seguridad en la pista, priorizando el bienestar de los usuarios, las tripulaciones y el personal aeronáutico.

La institución pidió la comprensión de la ciudadanía y destacó que los trabajos de mantenimiento son necesarios para preservar la seguridad de las operaciones aéreas. Asimismo, reiteró su compromiso de asegurar la calidad de los servicios aeroportuarios y cumplir con las normas internacionales de seguridad.

Mire el comunicado de Naabol:

