Lagunillas celebra a la Virgen de Guadalupe y reconoce al alférez Ivo Kuljis

La localidad de Lagunillas, capital de la provincia Cordillera, vive este fin de semana su tradicional festividad en honor a la Virgen de Guadalupe, con una masiva participación de la población y visitantes de distintos puntos del país.

Durante el acto central, las autoridades municipales entregan un reconocimiento al empresario Ivo Kuljis por su continuo apoyo a la cultura y a las actividades religiosas en la región.

“Agradecer por el reconocimiento, y a todas las personas que participaron para que esta fiesta sea tan linda y con tanto éxito”, expresa el alférez de Lagunillas, función que este año recayó en Kuljis.

Una de las presentaciones más destacadas del evento es la de la Orquesta Sinfónica de San Ignacio de Velasco, que participa en la misa dominical gracias a la gestión del propio alférez.

De igual manera, se llevó adelante la procesión de la Virgen de Guadalupe por los alrededores de la plaza principal. Con fe, cantos y flores, los devotos acompañaron la imagen de la patrona, manteniendo viva una costumbre que forma parte de la identidad cruceña y chaqueña.

El alcalde de Lagunillas, Héctor Contreras, destaca el éxito de la festividad y resalta la respuesta del público: “Tuvimos una participación masiva. La gente llegó desde diferentes lugares. Fue una linda fiesta y espectáculo gracias a don Ivo Kuljis. Esto fue contagiante y esperemos que el próximo año sea mejor”.

