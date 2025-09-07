Futbolista Raphinha denuncia racismo contra su hijo en Disneyland París

El futbolista brasileño Raphinha denunció un presunto acto de racismo en Disneyland París, luego de que su hijo de dos años fuera ignorado por un empleado disfrazado de personaje, mientras que otros niños de piel clara sí recibían atención. El incidente, que provocó una ola de indignación en redes sociales, fue calificado por el jugador del Barcelona como una “vergüenza”.

Raphinha, que actualmente se encuentra con la selección brasileña, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a su hijo Gael intentando interactuar con un personaje disfrazado de ardilla. El empleado, sin embargo, lo ignoró de manera ostensible y, en cambio, abrazó y saludó a otros niños, según el relato del futbolista.

La indignación de la familia

Tanto Raphinha como su esposa, Natalia Rodrigues Belloli, expresaron su frustración en redes sociales. El futbolista escribió: "Tus empleados son una vergüenza. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos."

Por su parte, Natalia denunció que el empleado tomó las manos de otra niña para evitar tocar a su hijo y luego se alejó con ella. "¡Le dio las dos manos a la niña para no tener que darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio", expresó la madre del niño.

La denuncia ha generado un amplio debate en internet sobre la conducta de los empleados del parque y la presunción de discriminación. Hasta el momento, Disneyland París no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

