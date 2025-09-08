Las calles se llenaron de familias y grupos de amigos en el Día Nacional del Peatón

Bolivia celebró este domingo una nueva edición del Día Nacional del Peatón y del Ciclista, una jornada dedicada a la promoción de la actividad física y la conciencia ambiental, en la que las principales ciudades del país restringieron el tráfico vehicular para ceder las calles a sus habitantes.

En Santa Cruz, el primer anillo y la zona central se convirtieron en espacios exclusivos para peatones. Familias y amigos aprovecharon la oportunidad para caminar, trotar y pasear en bicicleta por una de las zonas más transitadas de la ciudad, en un evento que contrastó notablemente con el ajetreo habitual de la semana. Incluso, grupos de turistas disfrutaron de un tranquilo recorrido por el casco viejo.

Por su parte, en La Paz, las calles se transformaron en áreas recreativas. La jornada, aunque afectada por las bajas temperaturas matutinas, se llenó de vida a partir del mediodía. Los niños fueron los más entusiastas, mientras las vías se convertían en canchas de fútbol, pistas para patinar o espacios para caminar con tranquilidad.

En Cochabamba, la jornada contó con actividades al aire libre y eventos para toda la familia. La Cruz Roja, por ejemplo, llevó a cabo una campaña benéfica para recaudar fondos para niños de comunidades, vendiendo postres y otros servicios. El SAR-Bolivia también se unió a la iniciativa con actividades como rapel, tirolesa y un mini circuito de bomberos, atrayendo a una gran cantidad de personas que se sumaron a la celebración.

