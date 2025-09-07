Procurador anuncia demanda de reparación civil contra Arturo Murillo por caso “Gases Brasil”

El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, informó este domingo que el Gobierno presentará una demanda de reparación civil contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, una vez que se ejecute la sentencia en su contra dentro del denominado caso “Gases Brasil”.

“Una vez que se ejecutorie dicha sentencia lo que va a hacer es inmediatamente solicitar y presentar la demanda de reparación civil. Una vez que se realice esta determinación obviamente se va a ejecutar todo lo que tenga el señor Arturo Murillo que esté al momento de alguna manera sometido a sus bienes a una medida cautelar de carácter real”, señaló Condori en entrevista con Bolivia TV.

El caso “Gases Brasil” se remonta a 2019, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, cuando Murillo fue acusado de inflar los precios en la compra de agentes químicos antidisturbios. Según las investigaciones, esta adquisición irregular ocasionó un daño económico millonario al Estado boliviano.

Murillo fue detenido en 2021 en Estados Unidos, donde posteriormente se declaró culpable por delitos relacionados con lavado de dinero y soborno internacional, en el marco de este mismo caso. La justicia estadounidense lo condenó a casi seis años de cárcel.

Con la demanda de reparación civil, el Gobierno busca resarcir al Estado por el perjuicio económico ocasionado, a través de la confiscación y ejecución de bienes vinculados al exministro.

