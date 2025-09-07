Presidente responde a declaraciones de Jorge “Tuto” Quiroga y defiende su gestión gubernamental

A través de sus redes sociales oficiales, el presidente Luis Arce se refirió a las recientes declaraciones del candidato Jorge “Tuto” Quiroga, quien cuestionó la situación del país en torno a la escasez de combustibles, dólares y oro, además de lanzar advertencias contra autoridades del Banco Central de Bolivia.

En su publicación, el jefe de Estado manifestó:

“En recientes declaraciones, el candidato Jorge ‘Tuto’ Quiroga se ha quejado de la escasez de combustibles, de dólares y de oro; y, por si fuera poco, ha amenazado con apresar a las autoridades del Banco Central de Bolivia, que entreguemos nuestro pasaporte sin investigación, sin juicio, sin cargos ni nada por el estilo, en lo que parece será la tónica de un eventual gobierno suyo. ¿Violando la legalidad, proscribiendo a las organizaciones sociales y a sus dirigentes, y encarcelando a todo aquel que no comulgue con sus ideas extremas? ¿Se ha propuesto acabar con el Estado de derecho y a instaurar un régimen de excepción con una fachada de democracia?”.

El mandatario cuestionó la visión del candidato opositor, señalando que: “Sus palabras no pueden causar más que una mezcla de risas y alarma. ¿Ahora es que se viene a enterar de los problemas por los que atraviesa el país? ¿Cuántas declaraciones dio en los últimos años para ofrecer alternativas de solución a los problemas que hoy le inquietan? ¿Tan corta y superficial es su mirada de las cosas? ¿Acaso en esta campaña no tenía que proponer soluciones al problema del combustible? ¿Acaso no dijo que sabía bien que enfrentábamos una crisis?”.

Asimismo, recordó la ausencia de Quiroga en una reunión convocada en la Casa Grande del Pueblo: “Reclama responsabilidad del Gobierno Nacional de lo que llama ‘crisis’, pero cuando en días pasados se le convocó a una reunión junto al candidato Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo para precisamente tratar asuntos económicos, ¿Qué hizo? Se ausentó y criticó que quisiéramos hacer un tránsito de gestión responsable, sosegado y documentado. Parece que piensa y actúa según la posición de la luna en la jornada o con el pie que haya apoyado primero al levantarse: ambiguo, dubitativo, contradictorio, sin convicciones ni certezas”.

En el mismo mensaje, Arce señaló que la crisis actual también es consecuencia de la actuación conjunta del “Evismo” y de sectores de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que bloquearon iniciativas para aprobar créditos y otras medidas económicas.

“Por nuestra parte, tenemos la satisfacción de decir que, a pesar del bloqueo sistemático de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la facción conservadora del campo nacional popular en algunas carreteras y del sector político de Quiroga en esas y otras materias, de la no aprobación de créditos tramitados oportunamente, como Gobierno Nacional, a través de YPFB, hemos hecho todas las gestiones para el abastecimiento regular de combustibles, manteniendo la estabilidad de precios y la subvención, protegiendo a las familias en un contexto internacional adverso”.

Mire la publicación del presidente Arce:

https://www.facebook.com/share/p/19UzDDGMuy/

