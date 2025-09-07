TEMAS DE HOY:
Policial

Hombre se arroja bajo una grúa para evitar que se lleven su vehículo

La situación generó un caos vial y la tensión escaló cuando comerciantes y transeúntes intervinieron, argumentando que la acción de las autoridades era desproporcionada.

Milen Saavedra

07/09/2025 15:08

Hombre se arroja bajo una grúa para evitar que se lleven su vehículo
Colombia

Un insólito incidente captado en el centro de Barranquilla, Colombia, se volvió viral, luego de que un conductor se arrojara bajo las llantas de una grúa para impedir que las autoridades de tránsito se llevaran su vehículo. El hombre, que había estacionado su carro de forma indebida, recurrió a esta medida desesperada para evitar la inmovilización de su automóvil.

Las imágenes muestran al conductor acostado en el piso, bajo la grúa, mientras los operarios intentan persuadirlo para que se levante. La situación generó un caos vial y la tensión escaló cuando comerciantes y transeúntes intervinieron, argumentando que la acción de las autoridades era desproporcionada.

Finalmente, y ante la presión de la comunidad y la resistencia del conductor, las autoridades de tránsito optaron por no llevarse el vehículo. En su lugar, el hombre recibió únicamente una multa por la infracción de estacionamiento indebido. El hecho concluyó con la entrega del carro a su dueño, dejando en evidencia un singular caso de desobediencia civil.

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

