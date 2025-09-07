TEMAS DE HOY:
grúa Acribillados Entre Ríos acribillamientos en el Trópico

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Ministro dice que nunca habló de desabastecimiento de combustibles y ratifica continuidad de la subvención

“En ningún momento hablamos sobre el abastecimiento; por el contrario, se han realizado todas las acciones necesarias para asegurar su continuidad”, afirmó.

Hans Franco

07/09/2025 15:24

Foto: Ministro aclara que nunca habló de desabastecimiento de combustibles
La Paz

Escuchar esta nota

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aclaró este domingo que el Gobierno nunca mencionó un posible desabastecimiento de combustibles, sino que la referencia realizada días atrás estuvo dirigida exclusivamente a la política de subvención, cuya continuidad será definida por la nueva administración que asuma funciones el próximo 8 de noviembre.

“Es importante aclarar que la consulta que se me hizo se refería cabalmente al tema de la subvención, que podemos garantizar mientras permanezcamos en el poder. Lo que hemos indicado es que esta política, impulsada por el presidente Luis Arce, se mantendrá hasta esa fecha; luego, el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de decidir si continúa o no con la subvención”, explicó la autoridad en BTV.

El ministro remarcó que en ningún momento se habló de problemas de abastecimiento. “En ningún momento hablamos sobre el abastecimiento; por el contrario, se han realizado todas las acciones necesarias para asegurar su continuidad”, afirmó.

Gallardo también puntualizó que será el nuevo gobierno, que sea elegido en la segunda vuelta del 19 de octubre entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, el que tenga la responsabilidad de definir el rumbo de las políticas sobre el subsidio a los hidrocarburos a partir del 8 de noviembre.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD