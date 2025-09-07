Ministro dice que nunca habló de desabastecimiento de combustibles y ratifica continuidad de la subvención

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aclaró este domingo que el Gobierno nunca mencionó un posible desabastecimiento de combustibles, sino que la referencia realizada días atrás estuvo dirigida exclusivamente a la política de subvención, cuya continuidad será definida por la nueva administración que asuma funciones el próximo 8 de noviembre.

“Es importante aclarar que la consulta que se me hizo se refería cabalmente al tema de la subvención, que podemos garantizar mientras permanezcamos en el poder. Lo que hemos indicado es que esta política, impulsada por el presidente Luis Arce, se mantendrá hasta esa fecha; luego, el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de decidir si continúa o no con la subvención”, explicó la autoridad en BTV.

El ministro remarcó que en ningún momento se habló de problemas de abastecimiento. “En ningún momento hablamos sobre el abastecimiento; por el contrario, se han realizado todas las acciones necesarias para asegurar su continuidad”, afirmó.

Gallardo también puntualizó que será el nuevo gobierno, que sea elegido en la segunda vuelta del 19 de octubre entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, el que tenga la responsabilidad de definir el rumbo de las políticas sobre el subsidio a los hidrocarburos a partir del 8 de noviembre.

