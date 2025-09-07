¡Hoy gala de eliminación! ¿Cuál de estos equipos debería dejar ‘La Gran Batalla’?

Cuatro famosos y academias de baile se enfrentan con el objetivo de seguir en la competencia.
07/09/2025 19:17
Llegó el día de eliminación en ‘La Gran Batalla’; hoy cuatro equipos se presentan con el objetivo de continuar en la competencia de imitación y entretenimiento, más importante de la televisión boliviana.
A lo largo de la semana, los cuatro equipos no lograron impresionar al público, quienes, con su voto, fueron los encargados de decidir que famoso y academia de baile debía avanzar a la siguiente fase sin ningún problema.
Esta noche en el escenario:
Los cuatro equipos volverán a interpretar al artista que llevaron al escenario en la última semana, esta vez, prometen dejar impactados a todos.
La dinámica de eliminación, se conocerá al inicio del programa en vivo, debes estar atento para poder apoyar a tu equipo favorito si quieres que siga en la competencia.
Recuerda que la gala de eliminación arranca a las Hrs. 21:00, no te pierdas ni un solo detalle y conéctate a nuestras redes sociales.
