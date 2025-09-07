¡Urgente! Cámara capta el presunto rapto de una mujer en Guayaramerín (VIDEO)

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Beni investiga un presunto secuestro ocurrido la noche del sábado en el municipio de Guayaramerín, donde una mujer fue forzada a subir a un vehículo por dos sujetos. El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia de la zona.

Según los reportes preliminares, el hecho se produjo alrededor de las 22:33 horas, en la calle Beni, casi esquina Nicolás Gvosdanovich. La víctima, una mujer de entre 35 a 40 años, se encontraba a bordo de su motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres que la tumbaron de su motocicleta y la metieron por la fuerza a una camioneta Hilux de color negro.

Las imágenes de seguridad captaron el momento exacto del suceso, donde se escuchan gritos de auxilio y desesperación por parte de la víctima. Una vecina que fue testigo del hecho salió a intentar ayudar, pero solo alcanzó a alertar con un grito: “Se alzaron a alguien”, sin poder intervenir.

Testigos afirman que el vehículo involucrado huyó rápidamente del lugar tras el hecho. El caso ha generado alarma entre los vecinos, quienes piden mayor seguridad en la zona, especialmente en horas de la noche.

Mira la programación en Red Uno Play