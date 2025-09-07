¿Estamos solos? La NASA investiga señales de vida fuera de la Tierra

Un grupo de científicos de la NASA descubrió un fenómeno que podría abrir las puertas al surgimiento de vida extraterrestre en una de las lunas más misteriosas del sistema solar: Titán.

Titán es la segunda luna más grande del sistema solar, con un tamaño un 50% superior al de la Luna terrestre. Fue descubierta en 1655 y desde entonces ha fascinado a la comunidad científica por su atmósfera espesa, de color dorado, y su clima complejo, a pesar de las extremas temperaturas que pueden alcanzar los -179° Celsius.

Uno de los aspectos más destacados de Titán es la presencia de lagos helados compuestos por hidrocarburos líquidos, como el metano y el etano. Estos compuestos podrían desempeñar un papel crucial en la formación de estructuras orgánicas esenciales para la vida, incluso en ausencia de agua en estado líquido.

Los investigadores de la NASA señalaron que han identificado la formación de vesículas, estructuras que funcionan como precursores de células vivas. Al interactuar con los lagos de hidrocarburos, estas vesículas podrían evolucionar hasta convertirse en protocélulas primitivas, lo que marcaría el inicio de un proceso biológico.

“Estamos entusiasmados porque se pueden abrir nuevas direcciones en la investigación de Titán”, afirmaron desde la NASA, subrayando que este hallazgo podría cambiar el enfoque de futuras misiones y estudios sobre la posibilidad de vida en este satélite.

Con estos descubrimientos, Titán se posiciona como uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La NASA ya tiene en marcha planes como la misión Dragonfly, que explorará la superficie de esta luna en la próxima década para obtener más datos sobre su química y su potencial biológico.

Mira la programación en Red Uno Play