¿Tu wifi anda lento? Estos son los cuatro objetos que provocan interferencia en tu internet

Si tu internet anda lento, quizá el problema no sea técnico: algunos elementos comunes en casa pueden estar bloqueando la señal.
29/08/2025 18:25
Escuchar esta nota
Cuando la conexión a internet empieza a fallar, la reacción más común es reiniciar el router. Y aunque muchas veces esto resuelve el problema, no siempre la falla está en el dispositivo: en ocasiones, son los objetos que lo rodean los que debilitan la señal.
La ubicación del router es clave. Colocarlo cerca de ciertos elementos puede generar interferencias y hacer que el WiFi funcione más lento o con cortes.
Los 4 objetos que afectan la señal de WiFi
Cómo mejorar la conexión
A veces, un simple cambio de lugar alcanza para que el WiFi recupere fuerza y funcione de manera estable.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:40
23:30
00:00
01:00
17:00
18:55
20:40
23:30
00:00
01:00