¿Tu wifi anda lento? Estos son los cuatro objetos que provocan interferencia en tu internet

Si tu internet anda lento, quizá el problema no sea técnico: algunos elementos comunes en casa pueden estar bloqueando la señal.

Naira Menacho

29/08/2025 18:25

Foto: Internet.
Cuando la conexión a internet empieza a fallar, la reacción más común es reiniciar el router. Y aunque muchas veces esto resuelve el problema, no siempre la falla está en el dispositivo: en ocasiones, son los objetos que lo rodean los que debilitan la señal.

La ubicación del router es clave. Colocarlo cerca de ciertos elementos puede generar interferencias y hacer que el WiFi funcione más lento o con cortes.

Los 4 objetos que afectan la señal de WiFi

  • Espejos grandes: sorprendentemente, los espejos reflejan y dispersan las ondas, lo que genera zonas muertas o pérdida de intensidad. Si tenés uno cerca, conviene moverlo o reubicar el router.
  • Microondas: al funcionar en la misma frecuencia de 2,4 GHz, pueden interferir de forma directa con la red.
  • Teléfonos inalámbricos: usan ondas de radio en bandas similares a las del WiFi. Si están demasiado cerca, compiten por el mismo espectro.
  • Acuarios, peceras o recipientes con agua: los grandes volúmenes de agua bloquean parte de la señal y reducen la velocidad.

Cómo mejorar la conexión

  • Coloque el router en un lugar central y elevado de la casa, lejos de espejos y electrodomésticos.
  • Evite ubicarlo junto a aparatos que generen interferencias.
  • Si tu hogar tiene muchas paredes gruesas, sume repetidores o sistemas mesh para ampliar la cobertura.

A veces, un simple cambio de lugar alcanza para que el WiFi recupere fuerza y funcione de manera estable.

 

