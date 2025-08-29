TEMAS DE HOY:
Nacionales

Ormachea: “Chonchocoro no es suficiente para Evo Morales; le espera una celda fría en el extranjero”

Tras la salida de Camacho de Chonchocoro, el diputado opositor José Ormachea afirmó que a Evo Morales le espera una celda en el extranjero por delitos de tráfico de personas y lesa humanidad.

Red Uno de Bolivia

29/08/2025 18:13

Foto: Red Uno
La Paz

Luego que el Gobernador Luis Fernando Camacho salió del penal de Chonchocoro, este viernes, el diputado opositor José Ormachea, señaló que ahora le toca a Evo Morales ocupar una celda, pero señaló que no es suficiente Chonchocoro sino que a él, le espera una celda fría en el extranjero por los delitos cometidos en el país.

“No creo que pueda ocupar la misma celda de Camacho, porque las celdas en el exterior no se parecen a las celdas en Chonchocoro, son de mucha más seguridad y lo más probable es que se lo requiera en el exterior para ser extraditado”, manifestó Ormachea.

El diputado dijo que se brindará toda la información pertinente para que la aprehensión y el traslado al exterior de Evo Morales se haga realidad, para que no solamente rinda cuentas en Bolivia, sino en el exterior.

“Hizo también mucho daño en Argentina, donde la justicia lo va a requerir por el delito de trata y tráfico de personas, por trata y tráfico de menores, y muy probablemente también por narcotráfico. No es sufriente Chonchocoro para Evo Morales, seguramente una celda fría en la Haya por delitos de lesa humanidad, sería lo más apropiado para él”, afirmó. 

 

