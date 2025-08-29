Abogado de Lidia Patty rechaza la liberación de Camacho y anuncia apelación

El abogado de Lidia Patty y de las víctimas de Senkata, Jorge Nina, manifestó este viernes su disconformidad ante la determinación judicial de liberar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, además de las órdenes de libertad a otros detenidos por el caso Golpe I.

Ante esa determinación Nina, señaló que apelarán estas determinaciones y acciones, por lo que anticipan que presentarán un amparo y advierten con acudir a instancias internacionales.

“Nadie goza de privilegios, pero estamos viendo que hay privilegios, porque estamos viendo que personas en un fallo maratónico con una celeridad impresionante fueron obteniendo su libertad. Cualquier interno que es enviado con una detención preventiva, se dispone incluso que una secretaria lo vaya a dejar para su detención domiciliaria”, manifestó.

Señaló que en este caso Camacho, salió sin custodio siendo un presunto partícipe del Golpe de Estado de 2019.

“Tenemos el caso de Senkata, en el juzgado de El Alto, que pese a que hubo un auto de vista vuelve emitir una resolución, beneficiando a la señora Añez, pero esta resolución tendrá un segundo examen, la sala penal de La Paz, exigimos que se repare estos agravios ordenando que los procesos continúen en relación a las personas que fueron beneficiadas.”, indicó.

En el caso de Camacho, señaló que la detención domiciliaria debe ser revocada, porque existiría riesgos procesales que no pueden quedar estos hechos ilícitos en la impunidad.

“Hay una apelación pendiente, si es que esta apelación no llegará a reparar incluso sería una acción de amparo constitucional, para luego acudir a esta instancia ordinaria y posteriormente a las autoridades internacionales”, afirmó Nina.

