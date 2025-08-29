“Quiero abrazarlo y besarlo”: padre de Camacho celebra su llegada a Santa Cruz

La familia del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó hasta el aeropuerto Viru Viru para recibirlo luego de estar dos años y ocho meses recluido en la cárcel de Chonchocoro.

La caravana llegó encabezada por un jeep manejado por el asambleísta Zvonko Matkovic junto al hijo del gobernador quien sostenía una bandera en su mano.

En otra movilidad, llegó don José Luis Camacho, padre de Luis Fernando Camacho, quien no podría ocultar la emoción de poder volver a ver a su hijo luego del cautiverio en Chonchocoro.

“Estoy feliz viendo como su pueblo lo sigue apoyando pese al cautiverio y el abuso que cometieron para meterlo preso”, sostuvo don José Luis Camacho, mientras afirmó que lo primero que hará al ver a su hijo es “abrazarlo y sin decirle nada darle un beso, para luego hablar de todo”.

Por su parte, la hija del gobernador cruceño también mostró su alegría al tener a su padre nuevamente junto a ella.

Entre tanto, la esposa de Luis Fernando Camacho, Fátima Jordán afirmó que “espera recuperar todo el tiempo perdido y todo el amor que hay entre su familia”.

