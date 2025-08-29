“Esta noche cenamos en familia”: hijo de Camacho convoca a cruceños para recibir al gobernador

Hay gran expectativa en Santa Cruz ante el retorno del gobernador Luis Fernando Camacho, quien arribará a la ciudad poco después de las 17:00 de este jueves. Se prevé una multitudinaria recepción en distintos puntos de la capital cruceña.

La expectativa también se vive en el entorno cercano del gobernador. Su hijo, Luis Fernando Camacho hijo, expresó la alegría por el regreso y destacó la importancia del reencuentro.

“Hemos conversado y esta noche vamos a cenar delicioso, todos en familia, porque estaremos todos en familia y es lo que más extraña”, señaló.

Explicó que, tras el arribo de Camacho a Viru Viru, la autoridad formará parte de una caravana que realizará algunas paradas en sitios considerados de lucha, para posteriormente continuar hacia la Plaza 24 de Septiembre.

“Desde Viru Viru él sale en la caravana, va a parar en ciertos puntos puntuales donde se gestó la lucha de libertad y de ahí se va a la plaza a retomar la función de gobernador. Hacemos una convocatoria a toda Santa Cruz para que se vuelque a las calles”, manifestó Luis Fernando.

Camacho abandonó la cárcel de Chonchocoro poco después de las 14:00 y fue recibido por sus seguidores, quienes lo acompañaron hasta el Tribunal Departamental de Justicia y el aeropuerto internacional de El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play