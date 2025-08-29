Dayro Moreno ex Oriente, es convocado a la selección de Colombia y jugará contra Bolivia

Dayro Moreno, actual goleador del Once Caldas y ex jugador de Oriente Petrolero de Bolivia, fue convocado nuevamente a la Selección de Colombia tras nueve años de ausencia. El delantero tolimense formará parte del plantel dirigido por Néstor Lorenzo para los partidos de la ‘Tricolor’ frente a Bolivia y Venezuela, en la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Moreno, de 38 años, atraviesa un gran momento en la liga colombiana, donde ha sido uno de los máximos artilleros de los torneos recientes. En declaraciones a medios de su país, el atacante expresó su emoción por la convocatoria y agradeció al Once Caldas, a su entrenador Hernán Darío Herrera y a la ciudad de Manizales por el respaldo recibido. “Para mí es un orgullo muy grande, una gran alegría”, afirmó el delantero.

Con esta convocatoria, Moreno vuelve a vestir la camiseta de Colombia después de su última citación en 2016, bajo la dirección de José Pékerman. Hasta ahora suma 26 partidos con la selección, 12 como titular, y tres goles anotados ante Argentina, Venezuela y Haití.

La Federación Colombiana de Fútbol oficializó la lista a través de sus redes sociales, encabezada por figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. En Bolivia, el nombre de Dayro Moreno también es recordado, ya que en 2021 vistió la camiseta de Oriente Petrolero, donde dejó su huella como goleador.

Mira la programación en Red Uno Play