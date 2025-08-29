¿Regresa Ramiro Vaca? Todo lo que se sabe tras el caso de doping

En las últimas horas circularon versiones en redes sociales que aseguraban que Ramiro Vaca ya había sido declarado inocente en el caso de dopaje que lo marginó de la Copa Libertadores. Sin embargo, la información fue desmentida por una fuente confiable consultada por Red Uno, que explicó la situación real del mediocampista de Bolívar.

De acuerdo a esta versión, el laboratorio encargado confirmó que uno de los suplementos consumidos por Vaca presentaba “contaminación”, lo que generó el resultado positivo en el control realizado tras el partido contra Sporting Cristal el pasado 7 de mayo en Perú. Con ello, se estableció que se trató de un consumo involuntario.

Pese a este avance en el proceso, la Conmebol aún no ha emitido su pronunciamiento. Según explicó la fuente, el máximo organismo del fútbol sudamericano tiene un plazo de 21 días para responder una vez que los abogados del jugador presenten los informes. La respuesta puede derivar en la apertura de un proceso formal o en una sanción inmediata.

En caso de sanción, esta se contabilizaría desde el momento en que Vaca fue suspendido provisionalmente, es decir, hace ya tres meses. Por ahora, el futbolista y su club se mantienen a la espera de una resolución definitiva que determine el tiempo real de su inactividad y su eventual regreso a las canchas.

