VIDEO: El gol que desató un abrazo inolvidable entre Messi y sus pequeños

Lionel Messi volvió a ser protagonista en Inter Miami, guiando a su equipo a un triunfo por 3-1 sobre Orlando City y avanzando a la final de la Leagues Cup. El argentino de 38 años marcó dos goles decisivos y regaló un emotivo momento al correr hacia las gradas y abrazar a sus hijos Ciro y Thiago tras el segundo tanto.

El primer gol llegó desde el punto penal, tras una polémica decisión del árbitro hondureño Walter Ramos. Ya en la recta final del partido, Messi se escabulló entre tres rivales, combinó con Jordi Alba y ejecutó un potente remate de zurda que venció al arquero peruano Pedro Gallese. Con este tanto, llegó a 22 goles en 26 partidos y a 61 con la camiseta rosa de Inter Miami.

Tras el encuentro, Messi expresó su preparación y concentración:

“Sabía lo importante que era el partido, el rival, muy complicado, que este año nos ganó los dos partidos... En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo, pero en el segundo me solté un poco más”.

Con esta actuación, Messi no solo aseguró el triunfo de su equipo, sino que también protagonizó un momento tierno que quedará en la memoria de sus seguidores, demostrando que su talento y su lado familiar pueden ir de la mano en la cancha.

