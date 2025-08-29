Las redes sociales se llenaron de emoción con la historia de Antonio Román, un hincha de Boca Juniors que cumplió 100 años y decidió contar cómo nació su amor por el club de sus amores. Con una lucidez admirable, relató en una entrevista que se hizo de Boca cuando apenas tenía entre 5 y 6 años. “Prácticamente no tuve padre, y desde chico me gustaban los colores de Boca. Ya antes de los años 40 venía a la cancha”, recordó con nostalgia.

Antonio explicó que cada partido era una fiesta inolvidable.

“Cuando Boca salía a la cancha reventaba la tribuna, papelitos, cánticos… ahí nos desahogábamos. Y cuando se hacía un gol, para qué te voy a contar”, relató, reviviendo aquellas tardes que marcaron su vida.

El hincha centenario también confesó que hacía mucho no visitaba la Bombonera por motivos de salud, aunque asegura que no se pierde ningún partido desde casa.

“La cancha está hermosa, no me pongo nervioso cuando juega Boca, porque es un deporte que se gana y se pierde. Pero yo siempre quiero que gane Boca”, expresó.

La historia de Antonio Román es un recordatorio de que la pasión por el fútbol no entiende de tiempo. Su fidelidad y amor por Boca Juniors se han convertido en un ejemplo para nuevas generaciones de hinchas que, como él, sueñan con alentar al club toda la vida.

