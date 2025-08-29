TEMAS DE HOY:
Red Uno lleva a tu pantalla el esperado duelo Real Madrid vs Mallorca

Este sábado desde las 15:15, la Casa Naranja transmitirá en vivo un choque imperdible de la Liga Española. El Real Madrid busca consolidar su racha ganadora ante un Mallorca que quiere dar el golpe y conseguir su primer triunfo. 

Martin Suarez Vargas

29/08/2025 9:18

Foto: Redes sociales del Real Madrid y el Mallorca.
España.

La emoción de la Liga Española se vivirá en todo el país a través de Red Uno, que este sábado desde las 15:15 transmitirá el partidazo entre Real Madrid y Mallorca, correspondiente a la tercera fecha del torneo.

Para los Merengues, el encuentro es clave en la pelea por el título, ya que llegan con puntaje perfecto tras dos victorias consecutivas. Figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Fede Valverde y la joya argentina Franco Mastantuono prometen un espectáculo de alto vuelo en el Santiago Bernabéu.

El Mallorca, en tanto, llega decidido a sorprender. Después de empatar 1-1 ante el Celta de Vigo, los dirigidos por Javier Aguirre apuestan a la potencia de Vedat Muriqui, la jerarquía de Pablo Maffeo y el talento de Pablo Torre y Sergi Darder para dar el golpe ante el favorito.

El último antecedente favoreció al Real Madrid, que se impuso 2-1 el pasado 14 de mayo con goles de Mbappé y Jacobo Ramón. Esta vez, el duelo promete más emociones y Red Uno te lo llevará directo a tu hogar.

