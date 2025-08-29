Ruth Nina deja la cárcel de San Sebastián y cumplirá arresto domiciliario

El Juzgado Público de Shinahota resolvió este viernes otorgar la detención domiciliaria a Ruth Nina, dirigente del extinto partido Pan-Bol, quien permanecía recluida en la cárcel de San Sebastián Mujeres desde el pasado 26 de julio.

Nina fue procesada por sus polémicas declaraciones en un ampliado político, donde afirmó que durante las elecciones “en vez de contar votos, van a contar muertos”.

Por este hecho, la Fiscalía la investigó por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, terrorismo y atentados contra los derechos políticos.

Durante la audiencia, la defensa de Nina presentó un memorial argumentando que las elecciones del 17 de agosto se llevaron a cabo con normalidad y sin incidentes, por lo que solicitaron la cesación de la detención preventiva.

Con la decisión judicial, la exdirigente cumplirá arresto domiciliario después de 34 días de reclusión en el penal de mujeres de Cochabamba.

