Seguidores ondean la verde, blanco y verde en espera de Camacho en Viru Viru

Simpatizantes de Luis Fernando Camacho arribaron este jueves al aeropuerto Viru Viru desde distintos puntos de la ciudad y provincias cercanas. Con pancartas y banderas, buscan dar la bienvenida al gobernador electo tras casi tres años de ausencia.

Entre los asistentes se encuentran vecinos de Warnes, Montero y zonas populosas de la capital cruceña, quienes manifestaron su gratitud y respaldo al líder cívico.

“Lo esperamos con el cariño que él se merece después de estar tanto tiempo lejos de su pueblo” y “Al final del túnel hay una luz de esperanza para la justicia. Gracias doctor Romer Saucedo por devolvernos a nuestro gobernador”, expresaron algunos de los seguidores que se congregaron en el aeropuerto.

Familias enteras y representantes del sector gremial también confirmaron su participación en la caravana que acompañará al gobernador hasta la Plaza 24 de Septiembre, donde se prevé un acto multitudinario.

