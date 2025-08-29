Lambada Gaming y Yagami se enfrentan en la final de Dota 2 de La Liga del Dragón Bolivia

La Liga del Dragón, el torneo amateur de esports más importante de la región, vive mañana su gran final en Bolivia con un vibrante enfrentamiento entre Lambada Gaming y Yagami en Dota 2. La competencia, organizada por Rainbow Gaming Corp, se consolida como un espacio de referencia para la comunidad gamer latinoamericana.

La gran final se transmitirá en televisión abierta a través de Red Uno y contará con cobertura digital, donde el programa de streaming oficial de la Liga busca posicionarse como el contenido digital más visto del país, superando récords de audiencia y generando conversación en redes sociales.

El fundador de Rainbow Gaming Corp, Ignacio “Nacho” Franchini, destaca el impacto del torneo en el mercado boliviano:

“La Liga del Dragón llegó a Bolivia con la intención de acercar a las marcas y a los fans a través del gaming, y los resultados están superando todas nuestras expectativas. Hoy podemos decir que es un producto que no solo conecta con la comunidad, sino que también se ha transformado en un puente entre el entretenimiento y la innovación en el país”, señala.

A su vez, el socio local José Luis Cabruja, reconocido referente en la industria del entretenimiento en Bolivia, subraya el valor del proyecto para el mercado local:

“El gaming dejó de ser una tendencia pasajera para convertirse en una verdadera industria en crecimiento. La Liga del Dragón demuestra que en Bolivia hay talento, pasión y un público ávido de propuestas innovadoras. Estamos convencidos de que este es apenas el comienzo de un desarrollo que atraerá cada vez más inversión y oportunidades para los jóvenes”, afirma.

La edición boliviana de la Liga cuenta con el acompañamiento de marcas de primer nivel como PedidosYa, Yape y Pill, que apuestan a un ecosistema en expansión donde el gaming se consolida como una de las formas de entretenimiento más elegidas por los jóvenes.

Con un modelo que combina clasificatorias digitales, shows de streaming con influencers y finales en televisión abierta, La Liga del Dragón no solo impulsa la escena amateur, sino que se proyecta como un fenómeno cultural que integra deporte, entretenimiento y comunidad en toda Latinoamérica.

