Video: “Creo que nos están apuntando con arcos y flechas”: Influencer grabó a una tribu caníbal

En un video de la expedición se observa como el TikToker irlandés Dara Tah muestra una barcaza perteneciente presuntamente a una tribu aislada en Indonesia, y dijo que fue absolutamente aterrador.

Red Uno de Bolivia

28/08/2025 18:57

Foto: Redes Sociales.
Indonesia

El infuencer irlandés Dara Tah generó polémica en redes sociales, después de que intentó lograr un acercamiento a una tribu aislada en la jungla de Papúa, Indonesia.

La iniciativa del influencer surgió a raíz de un reto para TikTok. En las imágenes, se observa como Tah se aproxima junto a un grupo de turistas y un guía local a una comunidad indígena.

Según señaló se acercó a ellos con la intención de ofrecerles sal como gesto de buena voluntad. El video fue registrado y compartido en redes sociales, sin embargo, más allá de mostrar sorpresa o admiración, generó varias críticas por la expedición que hizo y arrebató la tranquilidad de la tribu.

En las imágenes se observa al equipo de Tah navegar en una embarcación de madera, donde miembros de la tribu portaban arcos de gran tamaño visten tocados de plumas y faldas confeccionadas con hojas.

En un momento del video, un grupo de indígenas apunta con su arco y flecha hacia el grupo de Tah, mientras todos ellos salen nerviosos del lugar.

“Tenemos que irnos. No somos bienvenidos. Es realmente peligroso. No voy a mentir, fue absolutamente aterrador”, señaló Tah.

 

