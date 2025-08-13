¡Está de vuelta! WhatsApp se restablece tras su caída mundial de tres horas

WhatsApp vuelve a funcionar, tras casi tres horas de una caída a nivel mundial. Según reporta el sitio 'Downdetector', en esta jornada de miércoles se habría registrado la caída durante dos horas.

El fallo en el sistema empezó a las 14:00 de este miércoles, ahora funciona con normalidad. Los usuarios de la aplicación comenzaron a alertar sobre el fallo de la aplicación en las diferentes redes sociales.

Los mensajes no terminaban de llegar, o en otros casos no se podía ingresar a WhatsApp web, muchos creían que se trataba de un problema de cobertura en su red de internet, pero WhatsApp no funcionaba.

La incidencia ha sido recogida por el panel de servicios digitales 'Downdetector', donde decenas de miles de internautas de diferentes países acudieron a dicha web y no lograron ingresar.

Ya anteriormente también se había alertado de las fallas en WhatsApp, en algunas oportunidades se debió a un “cambio en la configuración de los servidores”.

Por el momento WhatsApp, ni Meta, propietaria de la aplicación, no se han pronunciado sobre el fallo del servicio.

