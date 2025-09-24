¿Mensajes en otro idioma? Te explicamos cómo traducirlos sin salir de WhatsApp

WhatsApp ha presentado una nueva función que permitirá traducir mensajes automáticamente dentro de la misma aplicación.

Esta herramienta, muy esperada por los usuarios, busca ayudar a que personas de diferentes países y lenguas puedan comunicarse sin problemas y estará disponible para teléfonos con Android y iPhone, y desde su lanzamiento incluye el español entre los idiomas compatibles.

Usar esta función es muy fácil. Solo hay que mantener presionado el mensaje que se quiere traducir y luego seleccionar la opción “Traducir”. Después, se elige el idioma al que se desea cambiar el mensaje. También se puede guardar la traducción para revisarla más tarde. Esta opción funciona en chats personales, grupos y también en los canales de difusión.

Los usuarios de Android tendrán una ventaja extra: podrán activar la traducción automática para toda una conversación. Esto quiere decir que todos los mensajes que lleguen en otro idioma se traducirán automáticamente al idioma del usuario, sin necesidad de hacerlo uno por uno.

En esta primera etapa, la función estará disponible en seis idiomas principales en Android: español, inglés, hindi, portugués, ruso y árabe. En iPhone, se podrán traducir mensajes en más de 19 idiomas. WhatsApp ha anunciado que irá agregando más idiomas con el tiempo.

Con esta herramienta, WhatsApp quiere hacer que comunicarse sea más fácil para todos, sin importar el idioma que hablen. Ahora será posible entender mensajes en otros idiomas sin salir de la app, lo que mejora la experiencia y conecta a más personas en todo el mundo.

Mira la programación en Red Uno Play