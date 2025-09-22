¿Se pueden recuperar mensajes borrados en WhatsApp? Esta es la forma de hacerlo

Muchos usuarios de WhatsApp creen que la aplicación cuenta con una especie de “papelera de reciclaje” donde se almacenan archivos y conversaciones eliminadas.

Sin embargo, WhatsApp no guarda mensajes borrados en sus servidores. Por lo tanto, una vez eliminados, estos no pueden recuperarse directamente desde la app, a menos que se cuente con una copia de seguridad reciente.

La manera más efectiva de recuperar chats o archivos eliminados en WhatsApp es mediante la restauración de una copia de seguridad.

En dispositivos Android, estas copias se guardan en Google Drive, mientras que en iPhones se almacenan en iCloud. Es importante tener activadas las copias automáticas y verificar con qué frecuencia se realizan (diariamente, semanalmente o mensualmente) para evitar la pérdida de información reciente.

Para iniciar el proceso, el primer paso es desinstalar WhatsApp del dispositivo. Luego, se debe volver a instalar la aplicación desde la tienda correspondiente (Google Play o App Store). Al abrirla nuevamente, el sistema solicitará verificar el número de teléfono —y el Apple ID en el caso de iPhone— para continuar con la recuperación de datos.

Después de la verificación, WhatsApp detectará automáticamente si existe una copia de seguridad y ofrecerá la opción de restaurarla. En este punto, es fundamental seleccionar la opción “Restaurar historial de chats” para recuperar tanto mensajes como archivos multimedia. Si se desea conservar también los videos, es necesario que la opción “Incluir videos” haya estado activada antes de hacer la copia de seguridad.

Cabe aclarar que este proceso solo funciona si la copia de seguridad fue creada antes de que los mensajes o archivos fueran eliminados. Además, si el dispositivo no cuenta con espacio suficiente o conexión a internet estable, la restauración podría fallar.

Mira la programación en Red Uno Play