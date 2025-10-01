Cierre del gobierno de EEUU: ¿Se verá afectada la emisión de visas en Bolivia?

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia informó que, a pesar del cierre parcial del gobierno estadounidense por la interrupción de asignaciones presupuestarias, los servicios programados de pasaportes y visas continuarán operando, tanto en Estados Unidos como en las Embajadas y Consulados estadounidenses en el extranjero.

Mediante un comunicado oficial, la Embajada explicó que aunque las cuentas oficiales en redes sociales no serán actualizadas regularmente hasta que se reanuden las operaciones normales, se garantizará la atención en los procesos de visa según lo permita la situación.

La Embajada recomendó a quienes necesiten información sobre sus trámites y el estado de funcionamiento de los servicios consulares visitar el sitio web oficial travel.state.gov.

Este anuncio busca tranquilizar a los solicitantes de visa y usuarios de servicios consulares, quienes podrían haberse visto afectados por la incertidumbre causada por el cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos.

