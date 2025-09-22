Explosión Cumbiera honra a Naoki Ishida con un minuto de silencio antes de iniciar su show

El Grupo Explosión Cumbiera decidió iniciar su presentación con un sentido homenaje a Naoki Ishida, exintegrante que falleció hace algunos días. Antes de que comenzara la música, los artistas guardaron un minuto de silencio acompañado por el toque solemne de trompeta, mientras el público permanecía en silencio absoluto, algunos con lágrimas y otros grabando la emotiva escena.

Tras la pausa cargada de simbolismo, la agrupación dio inicio a su show con la interpretación del clásico “El Teléfono”, ahora en la voz de Hazel. Más tarde, en sus redes sociales, el grupo compartió imágenes del momento, lo que generó cientos de mensajes de apoyo y nostalgia por parte de los seguidores.

Este homenaje previo al concierto no solo marcó la noche, sino que también reafirmó la huella que Naoki Ishida dejó en la música tropical y en el corazón de quienes lo conocieron.

