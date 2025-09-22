TEMAS DE HOY:
acribillado en Beni

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Explosión Cumbiera honra a Naoki Ishida con un minuto de silencio antes de iniciar su show

La agrupación detuvo todo antes de arrancar el concierto para rendir tributo al fallecido artista, en un momento que conmovió a los asistentes. 

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 20:18

Agrupación, Explosión Cumbiera. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

El Grupo Explosión Cumbiera decidió iniciar su presentación con un sentido homenaje a Naoki Ishida, exintegrante que falleció hace algunos días. Antes de que comenzara la música, los artistas guardaron un minuto de silencio acompañado por el toque solemne de trompeta, mientras el público permanecía en silencio absoluto, algunos con lágrimas y otros grabando la emotiva escena.

Tras la pausa cargada de simbolismo, la agrupación dio inicio a su show con la interpretación del clásico “El Teléfono”, ahora en la voz de Hazel. Más tarde, en sus redes sociales, el grupo compartió imágenes del momento, lo que generó cientos de mensajes de apoyo y nostalgia por parte de los seguidores.

Este homenaje previo al concierto no solo marcó la noche, sino que también reafirmó la huella que Naoki Ishida dejó en la música tropical y en el corazón de quienes lo conocieron.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Teletón unicef

21:00

Teletón unicef

22:30

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD