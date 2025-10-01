Madre del supuesto hijo de Arce denuncia amenazas y trabas judiciales

Brenda Lafuente, madre de un hijo que asegura haber tenido con el presidente Luis Arce Catacora, denunció públicamente en el programa Que no me pierda una serie de irregularidades en el proceso judicial que sigue contra el mandatario por presuntos delitos de abandono de mujer embarazada, violencia familiar y violencia económica.

Lafuente expresó su preocupación por lo que considera un encubrimiento institucional, indicando que desde la presentación inicial de su denuncia se han producido múltiples irregularidades.

“En primer lugar, se denunció por tres delitos que ha cometido el padre de mi hijo, el señor Luis Arce Catacora; sin embargo, de manera extraña la fiscalía solo admitió la denuncia por la comisión del delito menos grave, que es abandono de mujer embarazada”, señaló.

Entre las principales trabas identificadas por Lafuente, mencionó la negativa del Ministerio Público para permitir la declaración de tres testigos clave —la jefa de gabinete del presidente, su secretaria personal y su chofer—, quienes, según ella, fueron intermediarios frecuentes en la relación con el mandatario.

“Coordinaban las reuniones. El presidente me decía que quería verme, que me llamaría su secretaria para coordinar, y me indicaba que el chofer me recogería en determinado lugar y hora”, explicó.

Además, denunció que la prueba de ADN solicitada de oficio por el Ministerio Público ha sido obstaculizada por el propio presidente Arce, quien no se ha presentado en dos oportunidades. “La primera vez no presentó justificativo, y la segunda, se encontraba de viaje”, relató. A la fecha, no se ha fijado una nueva fecha para esta diligencia.

Lafuente también reveló que ha solicitado la inspección ocular de los lugares donde, según ella, mantenía encuentros con Arce: el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo y un departamento cercano a la plaza Abaroa.

“Mi hijo y yo somos víctimas de tres delitos, y el señor Luis Arce me dijo textualmente que mientras él sea presidente no iba a acceder a ningún trabajo, ni en el sector público ni privado. Y tal cual, no puedo generar recursos económicos para mantener a nuestro hijo”, denunció.

Lafuente aseguró no haber recibido ningún acercamiento por parte del presidente y que, además, ha sido víctima de amenazas e insultos en redes sociales y por mensajes telefónicos.

“No puedo asegurar que provengan de él, pero me llegan desde números del exterior diciéndome que debería cuidar a mi hijo”, afirmó. Por esta razón, ha solicitado medidas de protección.

Frente a esta situación, la denunciante aclaró que su única intención es que el presidente asuma sus responsabilidades como padre. “No estoy buscando nada extraordinario, solo lo que a mi hijo le corresponde. No por ser el primer mandatario puede abandonarnos ni violar los derechos de un niño”, subrayó.

Mira la programación en Red Uno Play