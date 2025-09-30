Santa Cruz registra mala calidad del aire : recomiendan uso de barbijos y evitar espacios abiertos

La calidad del aire en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encuentra en niveles considerados malos, según el último reporte del Departamento de Contaminación Atmosférica. El índice alcanzó los 102 puntos, cifra que representa un riesgo para la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores.

El jefe del Departamento de Contaminación Hídrica y Atmosférica, Diego Rojas, informó que la situación responde a la incidencia de incendios forestales que permanecen activos en distintas zonas del departamento, entre ellas:

Ascensión de Guarayos

Urubichá

San Ignacio de Velasco

Concepción

Carmen Rivero Tórrez

“En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, esta mañana hemos registrado un índice de calidad de aire malo. Eso significa que las personas que forman parte de los grupos de riesgo deben realizar medidas de prevención para evitar algún tipo de afectación a su salud”, explicó Rojas.

El monitoreo, que se realiza los 365 días del año, registró durante septiembre valores que variaron entre bueno y regular, pero desde el pasado viernes los indicadores se desplazaron a la categoría de mala calidad.

Las autoridades municipales aseguraron que se están coordinando acciones a nivel nacional y con la Gobernación para enfrentar la situación, al tiempo que recomendaron a la población evitar la exposición en espacios abiertos y utilizar barbijos como medida de protección contra gases y partículas suspendidas en el aire.

“Es muy importante que aquellas personas que desarrollen sus actividades al aire libre puedan optar por usar el barbijo como barrera protectora”, remarcó Rojas, mientras los incendios continúan impactando la calidad del aire en el departamento.

