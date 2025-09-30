Así es la agotadora y multitarea jornada de 20 horas de los choferes de micro

La vida de un chofer de micro en la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en una agotadora y peligrosa jornada de multitareas que, en muchos casos, se extiende por alrededor de 20 horas al día. Mantener la mano en el volante es solo una parte de una labor que exige atención simultánea a la ruta, el pasaje, la seguridad y los horarios, una mezcla que, según los propios trabajadores, eleva el riesgo de accidentes.

El trabajo de conducir un micro va mucho más allá de simplemente trasladar pasajeros. Los choferes deben manejar, cobrar el pasaje, estar atentos al GPS, vigilar el ascenso y descenso de pasajeros, y mantener un ojo constante en el tráfico y los peatones.

"Los pasajeros suben y bajan, hay que mirar bien y tener mucho cuidado, porque si hay algún incidente, es un gran problema", comentó uno de los conductores consultados.

Otro chofer explicó la exigencia de estar siempre alerta: "Hay que fijarse en los pasajeros, en los peatones que se cruzan, motos que se meten. Hay que estar atentos porque una pestañeada y puede pasar algo". Esta intensa concentración, sumada a las largas horas, genera una fatiga que complica su labor y, según se admite en el sector, es un factor que a menudo termina en incidentes.

Además de la exigencia operativa, los choferes deben lidiar con la inseguridad dentro de sus unidades. "Suben los carteristas a robar carteras y teléfonos, en horas pico, en la mañana y noche", relató un conductor, señalando las horas de mayor afluencia como las de mayor riesgo para sus pasajeros y para ellos mismos.

Un dirigente del sector resumió la compleja lista de tareas que recae sobre el conductor, subrayando la presión de los tiempos de recorrido: "Manejar, cobrar cuando sube el pasajero, estar atentos cuando baja el pasajero, abrir y cerrar la puerta, volver a avanzar con el vehículo y estar atento al mismo tiempo, el GPS, la hora de llegada que nos controlan en las paradas, todo eso suma".

Los choferes admiten que se ven obligados a ser "multitareas" para cumplir con la ruta, pero la combinación de agotamiento extremo, la obligación de mirar múltiples puntos a la vez y la amenaza de la delincuencia pinta un panorama difícil para estos trabajadores esenciales.

