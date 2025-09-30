Santa Cruz: Padres de familia exigen medidas inmediatas ante casos de agresión entre estudiantes

La escalada de agresiones entre estudiantes en distintos colegios de Santa Cruz provocó una fuerte reacción por parte de los padres de familia, quienes denuncian ser marginados de las decisiones, además exigen acciones concretas e inmediatas a las autoridades educativas y de seguridad.

Jaime Caraballo, representante de los padres de familia de los colegios privados de Santa Cruz, expresó su preocupación por la situación. "La Dirección Departamental de Educación no toma en cuenta la participación de los padres de familia. Como padres de familia tenemos responsabilidad. Entonces, tenemos que participar de estas reuniones interinstitucionales en las que se tienen que tomar decisiones ya, no tienen que ser reuniones para la foto o para decir que nos reunimos y nada más", enfatizó.

El representante hizo un llamado a un compromiso integral de todos los actores: "Aquí estamos inmersos todos, padres de familia, docentes, autoridades departamentales, municipales, Policía Boliviana, todos tenemos que tomar medidas inmediatas para evitar que esta violencia siga aumentando al interior de las unidades educativas".

Propuesta polémica: Olvidar la prohibición de revisión de mochilas

Entre las medidas inmediatas que proponen los padres, la más contundente y polémica es la relativa a la revisión de mochilas. Caraballo sugirió que es imperativo "olvidar la determinación que prohíbe la requisa de las mochilas".

En su lugar, propuso un mecanismo de control al ingreso: "Tenemos que olvidarnos de eso y ver la manera de que al ingresar, de manera sorpresiva, tal vez no buscarle, pero el estudiante tiene que mostrar lo que está llevando en su mochila y así evitar que introduzcan armas blancas, armas de fuego, objetos contundentes que podrían atentar con la integridad física o la vida de los estudiantes."

Finalmente, Caraballo fue enfático respecto a la aplicación de la normativa vigente, indicando que las sanciones ya están establecidas y deben ser aplicadas "tal como establece" la ley. Los padres esperan una convocatoria a reuniones de trabajo efectivas y la implementación urgente de medidas de seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

Mira la programación en Red Uno Play