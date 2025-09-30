“Todo nos sirve”: comerciantes de la feria en Guarayos piden ayuda tras devastador incendio

El recuerdo del voraz incendio que la semana pasada arrasó con la feria de Guarayos sigue latente en la memoria de decenas de comerciantes que, en apenas diez minutos, vieron cómo años de esfuerzo quedaban reducidos a cenizas. Hoy, con heridas físicas y emocionales, claman ayuda para volver a levantarse.

“Hubo una explosión de una garrafa y a raíz de eso no hemos podido salvar nada. El fuego se consumió todo de una vez. Desde ayer estamos pidiendo a las personas, empresas y autoridades que nos colaboren, pero sentimos que no hemos sido escuchados”, relató Matilde Moirende, ejecutiva de la Federación de Guarayos.

El siniestro no solo acabó con la mercadería y las casetas, también dejó 15 personas heridas que se recuperan en diferentes centros médicos. Entre las víctimas se encuentran comerciantes que, además de perder su fuente de ingresos, ahora deben afrontar deudas con bancos y prestamistas.

“Seguimos aquí, no tenemos ni para comer ni dónde dormir. Una de nuestras compañeras ya está internada con quemaduras y fiebre. Queremos tocarle el corazón a la población, necesitamos ayuda para nuevamente levantarnos”, agregó Moirende.

En el Mercado 4 de Noviembre de Santa Cruz se ha instalado un punto de acopio para recibir donaciones. Allí, comerciantes locales se han organizado para reunir desde alimentos básicos hasta ropa y zapatos en apoyo a sus colegas de Guarayos.

“Nosotros hemos quedado sin nada, sin una sola prenda para vender. Pedimos ayuda, por favor. Hoy nos toca a nosotros, mañana puede ser a ustedes”, expresó Irene Morales, una de las afectadas.

Las necesidades son diversas: mercadería para reactivar sus puestos, víveres, ropa, agua, azúcar y cualquier aporte económico que pueda contribuir a aliviar la emergencia.

“Todo nos sirve, desde un boliviano, cincuenta centavos. Sabemos que la gente cruceña es solidaria y con un granito de arena nos ayudarán mucho”, insistieron los comerciantes.

Las donaciones pueden llevarse al Mercado 4 de Noviembre, ubicado en el tercer anillo y avenida Centenario. También se puede colaborar a través de los números de contacto 745-82600 y 726-66900.

Los comerciantes de Guarayos esperan que la solidaridad de la población les permita reconstruir lo que el fuego les arrebató en cuestión de minutos: su sustento diario y la esperanza de un futuro más estable.

