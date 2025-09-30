¡Siete días de cine! Se viene el Fenavid 2025: un espacio para conocer el mundo del cine

Este próximo 6 de octubre arranca el Festival Internacional de Cine Fenavid 2025, el cual tiene como principal objetivo, promover la creación, exhibición y formación cinematográfica; reúne cineastas, productores, actores y fanáticos del cine de todo el mundo.

El Fenavid se realiza anualmente en la ciudad de Santa Cruz, y es organizado por la Fundación Audiovisual (FUNDAV), y en cada versión, ofrece al público más de 150 proyecciones de largometrajes, cortometrajes, videos musicales y una serie de trabajos audiovisuales que se exhiben de forma gratuita para el público.

“Lo dividimos en realidad en cuatro secciones fuertes, una es la muestra cinematográfica, que es en la sala de teatro donde trabajamos y mostramos las películas que vienen y están divididas en largometrajes, ficción, largometrajes, documentales, cortometrajes, etc. y además todas las otras muestras entre ellas el ciclo de cine español que lo hacen con mucha fuerza, películas ganadoras de Goya con nominaciones a Platino que trabajan, pero también películas de competencia del festival”, señaló Alejandro Fuentes, director de FENAVID.

Contará con invitados de renombre, actores y directores internacionales y se busca concentrar productores, directores, actores, especialistas y toda una multitud de gente apasionada por el cine, del 6 al 12 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española.

Este 2025, se logró un convenio con el Festival de Málaga, y el mejor cortometraje nacional, será enviado al festival internacional.

“En una de las secciones del festival que se llama Ibershorts, que son los cortos de Iberoamérica, y el FENAVID ha sido seleccionado. Es decir, ya no tienen que ir a hacer la selección, ellos van directamente seleccionados allá, para poder competir en eso”, agregó Fuentes.

Mira la programación en Red Uno Play