¿Quiénes son los 7 detenidos por el triple asesinato en Argentina? Conoce sus identidades

El macabro asesinato de tres mujeres en Argentina produjo conmoción, Brenda, Morena y Lara fueron cruelmente torturadas y les quitaron la vida, presuntamente durante una transmisión en vivo para un grupo cerrado de 45 personas, sus cuerpos fueron hallados dentro de una vivienda en Florencio Varela.

Hasta el momento, siete personas fueron aprehendidas por el triple crimen, entre ellos un chofer, los dueños de una casa y otras personas que intentaron borrar los rastros de sangre en la vivienda.

La Policía todavía busca a los dos presuntos autores intelectuales de una supuesta banda narcotraficante, que habría ordenado y planificado el terrible crimen, y se trataría de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su colaborador, Matías Osorio.

¿Quiénes son los siete detenidos y cuál fue su participación en el triple crimen?

1. Ariel Giménez:

Es el detenido al que se acusa de haber realizado el pozo y enterrar a las víctimas. Su arresto se concretó tras intensos operativos en Florencio Varela. La investigación detalla que fue contratado para cavar el pozo séptico en el cual aparecieron los cuerpos de las jóvenes.

2. Lázaro Víctor Sotacuro:

Es señalado como quien condujo el vehículo blanco que se utilizó para trasladar a Lara, Brenda, Morena y a los integrantes de la banda narco.

Sotacuro fue capturado en un alojamiento de Villazón, Bolivia, luego de que se comprobara que había salido del país a través de un paso fronterizo ilegal.

3. Miguel Ángel Villanueva Silva

Es el dueño de la casa en el barrio La Esperanza donde aparecieron los cuerpos.

4. Magalí Celeste González Guerrero

Pareja de Villanueva Silva y también dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos. Fue detenida junto a él en un hotel de la zona.

5. Daniela Iara Ibarra

Arrestada junto a Villanueva Silva y González Guerrero en el hotel. Su domicilio también se encuentra en Florencio Varela. En principio, tanto ella como sus acompañantes están vinculados a la propiedad de la vivienda.

6. Maximiliano Andrés Parra

Detenido in fraganti cuando intentaba limpiar la casa. Los análisis posteriores confirmaron que estaban lavando manchas hemáticas.

7. Florencia Ibáñez

Es sobrina de Sotacuro, se presentó voluntariamente ante la Justicia. Reconoció que viajaba en el vehículo blanco que se utilizó como apoyo en el secuestro y posterior asesinato de las tres víctimas.

