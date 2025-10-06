Según el medio TN, la testigo se sumó a las investigaciones y reveló algunos detalles que podrían ayudar a comprender cómo las tres jóvenes Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo podrían haber sido engañadas antes de ser ejecutadas.

Entre los datos inéditos, se destaca la declaración de una testigo de 16 años, quien contó que compartía con las jóvenes muchas actividades e incluso habían asistido a fiestas privadas en junio y julio de 2024. Señaló que esos eventos duraban aproximadamente 24 horas y que la mayoría de los invitados eran ciudadanos paraguayos.

Con respecto a quiénes las contrataban, la menor contó que siempre las contactaban a través de sus cuentas de Instagram y pactaban un punto de encuentro, luego las pasaban a buscar.

Si bien en su declaración no pudo definir específicamente dónde se hacían las fiestas, dijo que los viajes duraban entre 1:30 y 2 horas, por lo que afirmó que podrían haber sido en la zona de Burzaco, ya que solían ir por la Ruta 4.

Además, la joven reveló que el “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple crimen, participaba de estos eventos, donde interactuaba con las jóvenes.

Esta investigación sería clave para que los investigadores puedan avanzar en el caso y buscar capturar a otros presuntos involucrados en el crimen.

Actualmente, los investigadores se centran en la búsqueda de dos personas de nacionalidad peruana, quienes se sospecha serían los autores materiales de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. Tienen 39 y 45 años y se habrían refugiado en la localidad de José C. Paz luego de que se diera a conocer el caso.

