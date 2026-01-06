TEMAS DE HOY:
Internacional

Un cuervo se vuelve viral tras idear una técnica infalible para cargar galletas

El ave demostró una capacidad de resolución de problemas superior al lograr transportar un paquete completo en su pico.

Ximena Rodriguez

05/01/2026 22:24

Un cuervo ha dejado boquiabiertos a los usuarios de redes sociales tras intentar, con una persistencia admirable, cargar una torre completa de galletas. Aunque la última pieza parecía imposible de encajar en su pico, el ave no desistió y probó distintos ángulos hasta lograr su objetivo.

 

Tras varios intentos fallidos, el animal encontró la forma perfecta de acomodar el botín y emprendió el vuelo con el cargamento intacto. La escena terminó de forma sorpresiva cuando el ejemplar se alejó con todo el paquete como si no pesara nada.

 

Este momento ingenioso y divertido reafirma por qué los cuervos son considerados de las aves más inteligentes del mundo. Su capacidad para manipular objetos y resolver dilemas logísticos sigue asombrando a la comunidad científica y digital.

