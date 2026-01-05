¿Quién es Barry Pollack, el abogado que defenderá a Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro compareció este lunes ante los tribunales de Manhattan tras un traslado de película bajo custodia federal. En la audiencia, se confirmó que el penalista Barry Pollack será el encargado de liderar su defensa técnica.

Pollack es un abogado de alto perfil reconocido por negociar el acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange. Su llegada desplaza la representación inicial del defensor público David Wikstrom en el Distrito Sur de Nueva York.

Con más de tres décadas de experiencia, Pollack es una figura dominante en los tribunales de Washington D.C. Ha representado con éxito a altos ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales en casos de extrema sensibilidad.

Entre sus hitos destaca la absolución total de un exejecutivo de Enron por fraude criminal. También es miembro selecto del Colegio Americano de Abogados Litigantes y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

Se anticipa que la estrategia de Pollack se centre en impugnar la legalidad del arresto del mandatario. El jurista argumentaría que Maduro posee inmunidad de persecución por su condición de jefe de un Estado soberano.

Por su parte, la primera dama Cilia Flores cuenta con la representación de Mark Donnelly. Donnelly es un antiguo fiscal del Departamento de Justicia con amplia experiencia en el sistema penal estadounidense.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputa a Maduro cuatro delitos principales relacionados al narcoterrorismo. Los cargos incluyen conspiración para importar cocaína y posesión de armamento de guerra para proteger dichas operaciones.

Cilia Flores es señalada como una pieza operativa clave que habría aceptado sobornos millonarios desde el año 2007. Se le vincula además con la supuesta orden de secuestros y asesinatos para proteger al cartel.

El proceso está bajo la dirección del juez federal Alvin K. Hellerstein, un veterano magistrado de 92 años. Hellerstein cuenta con un historial de casos mediáticos que incluyen desde litigios de Shakira hasta el 11-S.

Actualmente, Pollack ha manifestado que no solicitará la libertad bajo fianza para el dirigente venezolano. El caso marca un hito sin precedentes en la justicia penal internacional y la diplomacia de Estados Unidos.

