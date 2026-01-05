Se dispararon las ventas: Conozca por qué estas prendas se volvieron tendencia

Las tiendas reportaron la saturación total de sus tiendas durante las últimas horas. El colapso ocurrió tras difundirse las primeras imágenes de Nicolás Maduro en Estados Unidos portando una sudadera de características similares a las lanzadas por una prestigiosa marcha de ropa.

Ante la explosión de la demanda, una de las empresa incrementó el precio de la prenda de 59 a 79 dólares. Actualmente, el tiempo estimado para el envío de los pedidos es de seis a ocho semanas.

A pesar del alza en los costos y la espera, el interés de los consumidores no ha disminuido. Diversos usuarios han inundado las redes sociales con capturas de pantalla de sus procesos de compra realizados con éxito.

Esta tendencia se ha convertido en una muestra pública de apoyo hacia la marca tras el incidente. La compañía continúa trabajando para estabilizar su plataforma digital y cumplir con las órdenes pendientes.

Mira la programación en Red Uno Play