Reportan tiroteo cerca del Palacio presidencial en Venezuela

La noche de este lunes 5 de enero, se reportó un tiroteo en el centro de Caracas, específicamente en las cercanías del Palacio de Miraflores, que ha generado alarma entre los habitantes de la capital venezolana.

Según reportes ciudadanos, el incidente habría sido provocado tras el sobrevuelo de varios drones sobre la sede presidencial, lo que provocó la respuesta de disparos en la zona. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del enfrentamiento.

Fuentes de Noticias Caracol indicaron que, como medida de precaución, los ministerios y sedes gubernamentales cercanas al lugar fueron evacuados.

Por el momento, no se ha confirmado la procedencia de los drones ni se reportan víctimas. El hecho ocurre pocas horas después de la juramentación de Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta interina de Venezuela, en medio de la crisis que enfrenta el país tras los recientes ataques militares estadounidenses y la captura del líder oficialista Nicolás Maduro.

