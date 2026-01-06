Padres de familia dejan sillas en los colegios para asegurar espacio en las inscripciones

A menos de un mes del inicio de las labores educativas a nivel nacional, los padres de familia en Santa Cruz ya comenzaron a movilizarse para garantizar un lugar para sus hijos en las unidades educativas de la zona para la gestión 2026.

En el barrio El Mundo, ubicado en la zona de la Pampa de la Isla, la escena se repite: decenas de familias hicieron fila desde tempranas horas, algunas colocando sillas y asientos para reservar su espacio, una práctica que se realiza cada año ante la alta demanda de cupos escolares.

En el módulo educativo de la zona, los padres anotan cuidadosamente los nombres de sus hijos y el grado que cursarán, asegurando así un lugar en el establecimiento.

El área reservada ya ocupa prácticamente todo el perímetro de la unidad educativa, y se espera que durante los próximos días más familias se sumen a esta labor, reflejando la preocupación por la disponibilidad de plazas.

Inscripción de estudiantes

19 y 20 de enero de 2026:

Inscripción de estudiantes nuevos al primer o segundo año de Educación Inicial en Familia Comunitaria , y al primer año de Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria Productiva .

21 y 23 de enero de 2026:

Inscripción de estudiantes que cambian de unidad educativa.

