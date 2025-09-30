¡Indignante! Jugador fractura a propósito la columna vertebral de su rival

Un incidente preocupante ocurrió durante un partido de fútbol americano de secundaria entre Lakeshore High School y Kalamazoo Central High School en Michigan, Estados Unidos. Durante una jugada en la que la pelota ya estaba fuera de su alcance, un jugador de 15 años fue víctima de un ataque deliberado por parte de un rival, que le saltó encima causando fracturas en dos vértebras de su columna.

El momento quedó registrado por la madre del joven lesionado, quien se encontraba en la tribuna. Tras el ataque, el adolescente fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica y fue dado de alta posteriormente, aunque permanecerá fuera de las canchas por lo que resta de la temporada. Aún se desconoce si podrá retomar su participación en el fútbol americano en el futuro.

La madre del estudiante herido expresó su indignación:

“Nunca me había sentido tan disgustada ni conmocionada. Estos chicos dedican horas al deporte, es su vida. Ver que alguien intente arruinar eso es horrible”, comentó en un video que difundió la cadena News Channel 3.

Por su parte, la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Michigan informó que ambas instituciones están resolviendo la situación de manera interna. Mientras tanto, no se han reportado sanciones contra el agresor. La víctima, por su parte, continúa su recuperación y recibe tratamiento con relajantes musculares para manejar el dolor y la inflamación.

El caso ha puesto nuevamente en debate la seguridad en los deportes de contacto en edad escolar y la necesidad de supervisión estricta para prevenir conductas violentas entre los jóvenes atletas.

