Lampe revive el triunfo ante Brasil y lo que significó volver a las canchas tras lesión

El arquero de la selección boliviana, Carlos Emilio Lampe, habló en exclusiva con el programa Que no me pierda sobre su emotivo regreso a las canchas tras una grave lesión y el significado profundo que tuvo el triunfo de Bolivia sobre Brasil, que le dio a la Verde el pase al repechaje rumbo al Mundial.

La recuperación de su lesión

Durante el partido por las eliminatorias ante Chile, que terminó con el triunfo de la Verde por 2-1, el guardameta sufrió la ruptura total del tendón de Aquiles derecho, una lesión que lo dejó por bastante tiempo fuera de las canchas.

“La pasión que tengo por lo que hago creo que hizo que vuelva de la mejor manera. Me siento en un gran momento, creo que desde el primer partido que jugué lo demostré porque volví con todo, y pasaron muchos partidos para que me puedan hacer gol”, afirmó Lampe.

La historica clasificación a repechaje

Uno de los momentos más recordados del último partido ante Brasil fue cuando Lampe, entre lágrimas, entregó la pelota al árbitro una vez finalizado el encuentro. El guardameta reveló detalles íntimos de esa escena que conmovió a miles de hinchas.

"Recuerdo que hicieron una jugada que claramente era de gol. Por supuesto, yo estaba súper pendiente, porque esa pelota tenía que ser mía. Cuando la agarro, me levanto y le grito al árbitro: ‘¡Tomá, acabalo!’, y le quiero dar la pelota. Él nunca me la había pedido, pero al verme todo llorando, desfigurado, recién me dice... y ahí me quebré por completo", relató, visiblemente conmovido.

Sobre el logro histórico de la selección, Lampe no escondió su emoción: “Nunca jugamos un partido tan importante para el país. Para la selección y para las generaciones que vienen. Todavía falta, pero para nosotros es un sueño jugar un repechaje. Va a ser durísimo, pero quién te quita el sueño y la posibilidad de pelear por tu selección”.

