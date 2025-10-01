¡Aliste su paraguas! Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en cinco departamentos

Tras el leve descenso de temperatura registrado la noche del martes 30 de septiembre, la meteoróloga Cristina Chirino informó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que este miércoles la ciudad de Santa Cruz amanecerá con lluvias y tormentas eléctricas, fenómeno que también afectará a la Chiquitania.

El pronóstico se extiende al Norte Integrado, el Trópico de Cochabamba, Beni, el norte de La Paz y Pando.

“Mañana, por la nubosidad que vamos a tener, van a descender las temperaturas y se espera una máxima de 24 grados y una mínima de 19 grados. El viento volcará a dirección sur y oscilará entre 20 y 40 km/h”, detalló Chirino.

A partir del jueves se prevé un ascenso térmico, con cielos poco nubosos y vientos del noroeste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h.

