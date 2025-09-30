Fiscalía argentina sospecha que prófugos del triple crimen podrían estar en Bolivia

Continúan las investigaciones por el triple crimen en Argentina que por la brutalidad del hecho ha conmocionado, no solo a un país, sino a toda la región. El fiscal de Homicidios en Argentina, Adrián Arribas, que estuvo en un contacto exclusivo en Que No Me Pierda (QNMP) indicó que, algunas de las hipótesis que manejan es que las dos personas prófugas podrían estar en Bolivia, por lo que se han activado las alertar migratorias correspondientes para todos los países fronterizos.

“Tenemos varias hipótesis, tras un seguimiento tenemos informes que estuvieron por un paso fronterizo en Jujuy, aún no tenemos determinado que puedan estar en Bolivia, pero tenemos una alerta máxima con Interpol en Bolivia, Paraguay y Perú, puesto que los prófugos son de nacionalidad peruana”, informo el fiscal Arribas.

La autoridad argentina indicó que se activó la alerta todas las fronteras y se ha recibido mucha cooperación por parte de parte de Bolivia, Paraguay y Perú por lo que esperan que en los próximos días puedan dar con los prófugos.

Investigan al ‘Pequeño J’

Según el fiscal de Homicidios, el principal sospechoso del triple crimen, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, no tendría antecedentes en argentina, sin embargo, se está investigando su pasaporte dado que se sospecha que el pasaporte habría sido adulterado.

