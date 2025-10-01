“Me echaron la culpa”: lo que dijo ‘Pequeño J’ tras ser capturado en Perú

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias 'Pequeño J', el presunto narco acusado de ordenar el brutal triple feminicidio de Florencio Varela en Argentina, fue capturado este martes en Perú. Tras su detención, el joven negó vehementemente su participación en la masacre que cobró la vida de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Valverde fue atrapado al sur de Lima, en la ciudad de Pucusana, mientras intentaba escapar escondido en un camión. Su captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), según informan AFP y TN.

La declaración de 'Pequeño J'

Al llegar a la capital peruana, fuertemente custodiado, "Pequeño J" aprovechó la presencia de las cámaras televisivas del canal local Latina Noticias para ofrecer una breve declaración pública.

"Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie," afirmó el detenido, quien además agregó: "Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver."

Sobre Valverde Victoriano pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes pasado, debido al temor de las autoridades a que abandonara el país tras el hallazgo de los cuerpos torturados y mutilados de las tres jóvenes.

El autor intelectual acusado de violencia extrema

La Justicia argentina sostiene que 'Pequeño J', un narco de nacionalidad peruana y nacido en La Libertad, fue el autor intelectual que planeó y ordenó el triple crimen. Los investigadores lo definen como un delincuente joven, extremadamente sanguinario y que utiliza la brutalidad como método para disciplinar a su organización.

Las autoridades creen que el crimen fue ejecutado como un mensaje mafioso o "aleccionador" por un supuesto robo de drogas, e incluyó una transmisión en vivo de la tortura y posterior desmembramiento de las víctimas a un grupo cerrado de 45 usuarios en redes sociales, un hecho que conmocionó a la sociedad argentina.

Valverde Victoriano es hijo de Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas en Perú. "Pequeño J" creció en un ambiente ligado al crimen organizado, lo que, según los investigadores, explica su familiaridad con los "códigos del narcotráfico".

Extradición en curso

Junto a 'Pequeño J', también fue detenido su supuesto segundo al mando, el argentino Matías Ozorio (28). La Policía Nacional del Perú y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, confirmaron las capturas y anunciaron que ya se está trabajando en la extradición de ambos para que enfrenten cargos en Argentina.

La Justicia argentina les atribuye el delito de "homicidio agravado por concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género, reiterado en tres hechos, en agravio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad".

