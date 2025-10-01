De cabecillas a cómplices: la caída de ‘Pequeño J’ y Ozorio completa la lista de 9 detenidos por triple crimen

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó a la Argentina por la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), suma un total de nueve detenidos. La red de cómplices, que según la Justicia actuó bajo una hipótesis de venganza narco, fue desmantelada tras una intensa cacería que culminó con la captura en Perú del presunto autor intelectual y su mano derecha.

El operativo conjunto entre la Policía Bonaerense, Interpol y fuerzas peruanas logró la detención de los últimos dos prófugos, que serán extraditados para enfrentar la Justicia argentina.

Uno por uno: Los nueve implicados

Los detenidos enfrentan imputaciones por delitos graves como homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y violencia de género, según los medios La Ciudad y El Doce.

Los cabecillas (Capturados en Perú)

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” (20): Rol: Señalado como el autor intelectual del triple crimen. Es un narco peruano con historial ligado al crimen organizado.

Captura: Cayó este martes en Pucusana, Perú, escondido en un camión tras una fuga por tierra a través de Bolivia. Matías Agustín Ozorio (28): Rol: Considerado la "mano derecha" o lugarteniente de “Pequeño J”.

Captura: Fue el primero en caer este martes en Lima, Perú. Su detención fue clave para rastrear y ubicar a su jefe.

Los primeros detenidos en la escena del crimen (Encubridores y Propietarios)

Magalí Celeste González Guerrero (28): Rol: Dueña de la vivienda en Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos enterrados de las jóvenes. Miguel Ángel Villanueva Silva (25): Rol: Pareja de González Guerrero y copropietario de la casa del horror. Daniela Iara Ibarra (19): Rol: Detenida en la casa del crimen el 23 de septiembre, mientras limpiaba manchas de sangre con cloro y lavandina. Acusada de encubrimiento. Maximiliano Andrés Parra (18): Rol: Detenido el mismo día junto a Ibarra mientras borraba evidencias en la vivienda. Acusado de encubrimiento.

Los cuatro se negaron a declarar inicialmente ante el fiscal y fueron imputados por "homicidio calificado", permaneciendo detenidos en el penal de Melchor Romero.

La red de apoyo y tareas macabras

Ariel Giménez (29): Rol: Señalado por la investigación como el encargado de cavar el pozo y cementar la fosa donde fueron encontrados los cuerpos torturados de las víctimas. Fue detenido en Florencio Varela. Lázaro Víctor Sotacuro: Rol: Vinculado al traslado de las víctimas, ya que fue visto en el Volkswagen Fox que circulaba cerca de la escena del crimen la noche de los asesinatos.

Captura: Intentó escapar por la frontera y fue detenido en Villazón, Bolivia, para luego ser expulsado inmediatamente a Argentina al ser un ciudadano peruano ingresado ilegalmente. Florencia Ibáñez: Rol: Sobrina de Sotacuro. Fue registrada en el vehículo de su tío la noche del crimen, sugiriendo un rol de apoyo.

Captura: Fue arrestada a la salida de una entrevista televisiva en la Ciudad de Buenos Aires.

La detención de los nueve implicados refuerza la hipótesis de una masacre planificada por la organización narco. El proceso ahora se enfoca en la extradición de 'Pequeño J' y Ozorio desde Perú para que todos los acusados sean formalmente imputados por la Justicia argentina.

