Caballo herido tras disparo de escopeta no podrá recuperarse: veterinaria sugiere su sacrificio

El incidente ocurrió cuando L.A.S., dueño de una propiedad, disparó al animal que había ingresado a su terreno. El hombre reconoció su mal accionar y afirmó haber pagado 5.000 bolivianos al propietario del caballo.

Charles Muñoz Flores

30/09/2025 17:32

Veterinaria recomienda sacrificar caballo herido por disparo en Montero. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un caballo podría ser sacrificado tras sufrir una fractura expuesta luego de recibir un disparo en Montero, según confirmó la veterinaria que atendió al animal. La lesión comprometió los tendones del equino, por lo que no existe tratamiento posible para su recuperación.

El incidente ocurrió cuando L.A.S., dueño de una propiedad, disparó al animal que había ingresado a su terreno. El hombre reconoció su mal accionar y afirmó haber pagado 5.000 bolivianos al propietario del caballo. Además, desmintió haber amenazado con un arma.

“La lesión ha sido bastante fuerte, lo que ha ocasionado una fractura expuesta, donde se han comprometido los tendones. No hay un tratamiento que se le pueda hacer”, explicó Elizabeth Ormachea, médico veterinaria. “Lo que se recomienda es que se lo sacrifique, porque no va a poder responder el animal en el estado que se encuentra”, añadió.

Desde Pofoma señalaron que se ha aperturado un caso por tratos crueles a animales. Asimismo, indicaron que, si el caballo pierde la vida, el responsable podría ser procesado por biocidio, mientras continúan investigando el tipo de arma utilizada.

 

 

